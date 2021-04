Pri novem ipadu pro najprej navduši novi zaslon večje oziroma dražje različice. Naprava prihaja v dveh velikostih – z diagonalo 27,9 centimetra (11 palcev) in diagonalo 32,8 centimetra (12,9 palca). Pri manjši različici gre za zaslon liquid retina oziroma zaslon LCD IPS z ločljivostjo 2388x1668 oziroma gostoto 264 pik na palec (ppi). Večji ipad pro pa premore zaslon liquid retina oziroma zaslon IPS s še natančnejšimi barvami po zaslugi osvetlitve z mini LED-tehnologijo. Ločljivost tega zaslona je 2732x2048 oziroma 264 ppi. Maksimalna svetilnost obeh zaslonov je 600 kandel. Tablica podpira tudi povezavo z omrežji 5G, premore podporo za USB4 in thunderbolt 3, na hrbtni strani pa najdemo še širokokotno kamero z ločljivostjo 12 milijonov pik (MP) in 10-MP ultraširokokotno kamero. Prostor za shranjevanje se prične pri 128 GB in sega do 2 TB, delovnega spomina pa je 8 GB oziroma 16 GB pri modelih z 1 TB in 2 TB diska.

Našteto je že samo po sebi zelo dobra tablica, ko temu dodamo še procesor m1, pa stvar na papirju počasi že prične presegati omejitve klasične uporabnosti tablic. Procesor m1 namreč najdemo tudi v najnovejših Applovih prenosnikih macbook air in macbook pro ter mac miniju. Isti procesor poganja tudi novi namizni računalnik imac, ki so ga prav tako predstavili v torek. Pri Applu pravijo, da je novi ipad pro za 50 odstotkov bolj procesorsko zmogljiv od prejšnje različice in za 40 odstotkov boljši na področju grafike. V praksi vse to pomeni, da je ipad pro tablica, ki (v teoriji) premore zmogljivosti resnih prenosnikov in namiznega računalnika.

Umetno ohromili tablico V resnici je na papirju procesor v ipadu pro celo nekoliko bolj zmogljiv od procesorjev v cenejši različici macbook air in cenejšem imacu, saj ima eno grafično jedro več. Ta dodatna zmogljivost se gotovo kaže pri krajših nalogah. Bi pa verjetno prenosnik macbook pro in novi imac po zaslugi vgrajenih ventilatorjev iz procesorja vseeno iztisnila več ob daljših zahtevnih nalogah, kot je montiranje 4K-videov ali podobno. Če procesorjev ne hladimo dovolj, se s segrevanjem namreč samodejno nekoliko upočasnijo, da bi med opravljanjem nalog ohranili varne temperature. Kljub tej zmogljivosti pa ipad pro še ne bo nadomestil prenosnikov. Razlog ne tiči toliko v ceni. Ta se bo (v Nemčiji) gibala med 880 in 1200 evri, odvisno od modela. Če temu dodamo še tipkovnico, ki stane 200 ali 340 evrov, smo za osnovni model tablice, ki ne podpira 5G povezave, in osnovno tipkovnico odšteli nekoliko manj od najosnovnejšega modela prenosnika macbook air. Glavni razlog se skriva v operacijskem sistemu. Ipad pro še naprej uporablja za tablice in mobilnike prilagojen operacijski sistem ios, čeprav bi zmogel poganjati operacijski sistem Applovih prenosnikov in namiznih računalnikov macos. Razlika v operacijskem sistemu pa pomeni predvsem veliko manj koristnih aplikacij. Edina razlaga za takšno odločitev je želja, da novi, izredno zmogljivi ipad pro ne bi preveč konkuriral drugim napravam in bi ga potrošniki še naprej kupovali predvsem kot kos zabavne elektronike za uživanje multimedijskih vsebin, medtem ko bi za resnejše delo (dodatno) kupili temu bolj prilagojene prenosnike in namiznike.