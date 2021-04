Epidemija, davki in medijske resnice

Dejstva so sveta, komentiranje pa svobodno,« se glasi prost prevod slavnega mota na zaglavju Guardiana. Oglejmo si poročanje o spoštovanju dejstev in njihovo komentiranje na nekaj primerih. Zadnje dni naši mediji vneto poročajo, da je Indija z več kot 300.000 na novo okuženih na dan postavila svetovni rekord. Pri skoraj poldrugi milijardi Indijcev je to »komaj« 230 okužb na milijon prebivalcev, kar je v Sloveniji te dni razlog za sproščanje epidemije. Naš rekord, ki smo ga dosegli januarja, je bil 15-krat večji.