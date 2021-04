Simona Škrabec, prevajalka, pisateljica: Sem vse to, o čemer govorim

Dr. Simona Škrabec, profesorica primerjalne književnosti in teorije prevajanja, od leta 1992 živi v Barceloni in je tudi svojevrstna prevajalska vez med slovenščino, srbohrvaščino, katalonščino in španščino. Prevedla je več kot 30 knjig, v katalonščino in španščino Danila Kiša, Draga Jančarja, Borisa Pahorja in Tomaža Šalamuna, v slovenščino Katalonce Jesusa Moncado, Jaumeja Cabréja, Gabriela Ferraterja, Mario Mercè Marçal. Napisala je več esejističnih knjig, nedavno pa prestopila še v pisateljske čevlje, in sicer z zbirko kratkih zgodb Vračam se iz gozda z obarvanimi rokami.