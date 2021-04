Goran Vojnović: O podobnostih in naključjih

Da je evropski nogomet zavožen, je nam, laikom, jasno vsaj od takrat, ko je pred skoraj štirimi leti Neymar iz Barcelone prestopil v PSG za 222 milijonov evrov. A še veliko pred tem so postale razlike med bogatimi in revnimi v nogometu takšne, da je bil enakopraven športni boj med njimi nemogoč. Tu in tam se nam je resda zgodil kak Leicester, a z vsako nogometno sezono so bile možnosti za podobne čudeže manjše, s tem pa so tudi nacionalna nogometna prvenstva – z zgolj delno izjemo angleške Premier League – postajala vse bolj nesmiselna.