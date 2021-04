Boris Dežulović: Kult mladosti

Na primer: »Nogomet se mora prilagoditi časom, v katerih živimo. Interesa je vse manj, vidite, da pada gledanost, zmanjšuje se zaslužek od televizijskih pravic. Raziskave kažejo, da imajo mladi, stari od 16 do 24 let, druge interese, med njimi jih 40 odstotkov ne zanima nogomet. Pravijo, da so tekme predolge. Preveč je tekem, ki jih ne zanimajo, in imajo druge hobije. Nogomet se mora prilagoditi, da bi bil bolj privlačen. Če mladi ne morejo gledati 90 minut tekme, potem jo moramo skrajšati.« Tako je nujnost, da se reformira nogomet in ustanovi korporativna liga, v intervjuju za El Chiringuito pojasnil boss Florentino Pérez, predsednik Real Madrida in nesojene superlige.