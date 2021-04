Za »črnce« je bil na voljo ločen, majhen del trgovine, še zdaleč ne tako lepo opremljen in s precej slabšo ponudbo. Njeni starši so se nekaj let pred tem priselili v tisti del mesta, kjer so pretežno živeli belopolti, in ker se je vanj naseljevalo vse več temnopoltih, so belci svoje hiše od njih ločili s posebnimi barikadami. Abdur-Rahmanova se spominja, da so jim rekli Atlantin Berlinski zid. Danes, več kot 50 let kasneje, se pripadnica Demokratske stranke zavzema za pravice temnopoltih in je ena najbolj znanih ter priljubljenih političark v okrožju. V njeni pisarni v središču mesta visijo vijolične boksarske rokavice, kot simbol njene borbenosti. Odkar so republikanci z večino v poslanskem domu v Georgii sprejeli reformo volilne zakonodaje in je zakon republikanski guverner Brian Kemp že podpisal ter uveljavil, je Abdur-Rahmanova spet na okopih. Ob zadnjih predsedniških volitvah so Abdur-Rahmanova in demokrati organizirali dva avtobusa kot mobilno volišče. Z njima so se odpeljali k cerkvam in parkom v okrožjih s pretežno temnopoltim prebivalstvom – 11.000 ljudi je volilo v teh avtobusih, po vsej verjetnosti večina demokrate. In 11.000 glasov je prav tista številka, ki je bila za Donalda Trumpa usodna v Georgii. Za toliko ga je namreč v državi, kjer so od leta 1996 ves čas volili republikanske predsedniške kandidate, prehitel demokrat Joe Biden. Mobilna volišča zdaj novi zakon prepoveduje in še marsikaj, kar je pripomoglo k temu, da so temnopolti izkoristili svojo volilno pravico. Vendar Abdur-Rahmanova pravi, da republikancem ne bo dopustila izbiranja, kdo bo volil na volitvah in kdo ne.