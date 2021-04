Tashnuva Shishir je bila ujeta v moškem telesu in moškem imenu, počutila pa se je kot ženska. Nekega dne je v obupu v Googlov iskalnik zapisala vprašanje, ali je kot taka sama na svetu, in ugotovila, da se s podobnimi težavami srečujejo mnogi, le da je njihov položaj v družbi, glede na to, kje živijo, precej različen. V Bangladešu, tako kot v Pakistanu, Indiji in Nepalu, sicer od leta 2013 priznavajo tretji spol, vendar transspolni pogosto živijo v veliki revščini, izločeni so iz družin in diskriminirani v družbi kot grešniki ali bolniki, imajo slabši dostop do izobraževanja ter največkrat prosjačijo ali pa se prostituirajo. Precej bolj pogosto so spolno zlorabljeni, izpostavljeni nasilju ali umorjeni. Ko se je pri njenih 15 letih Tashnuve Shishir družina odrekla, je prišla v prestolnico Bangladeša, Dako, brez denarja in strehe nad glavo. Zdravniki, pri katerih je iskala pomoč, so ji govorili, da je psihično bolna, in ji predpisovali zdravila, ki so v resnici še poslabšala njeno počutje. Začela je razmišljati, da bi končala svoje življenje: »Bila sem povsem sama in vsemu svetu sem poskušala dokazati, da smem obstajati.« Nato se je začela preživljati kot plesalka v gledališču in varčevati denar za hormonsko terapijo. Takrat se je tudi začela predstavljati kot ženska. Potem je od nekega režiserja slišala, da ena od televizijskih postaj išče moderatorko za novo oddajo. Zbrala je pogum, se prijavila na avdicijo in uspela. Osmega marca letos je v studiu zasebne televizijske postaje Boishakhi prebrala svoja prva poročila. Pod sliko je bil podnapis s pojasnilom, da je Tashnuva Shishir prva transspolna oseba v Bangladešu, ki je postala televizijska voditeljica, s čimer je ustvarila tudi košček zgodovine te države.