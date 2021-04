Sprva so načrtovali izstrelitev v četrtek, a so jo zaradi slabega vremena preložili na danes zgodaj zjutraj po lokalnem času. Proti Mednarodni vesoljski postaji so poleteli Američana Shane Kimbrough in Megan McArthur, Japonec Akihiko Hošide in Francoz Thomas Pesquet.

Pesquet je prvi astronavt Evropske vesoljske agencije, ki je proti ISS poletel na krovu kapsule dragon. Posadka bo na ISS ostala pol leta in medtem opravila okoli sto eksperimentov.

SpaceX, ki ga je ustanovil Elon Musk, je prvič demonstracijsko izstrelil raketo s človeško posadko proti ISS lani maja. Prvi uradni polet s štirimi astronavti je bil lani novembra. Ti astronavti se bodo nazaj na Zemljo vrnili predvidoma konec meseca. Testni polet pred 11 meseci je bil prvi po skoraj devetletnem premoru, ko so astronavti v vesolje poleteli iz ZDA in prvi, da jih je v orbito spravilo zasebno podjetje.