Spirit Slovenija je konec letošnjega februarja na svoji spletni strani objavil javni poziv, s katerim je slovenska podjetja povabil k sodelovanju v nacionalni kampanji za promocijo slovenskega gospodarstva v tujini »I feel Slovenia. Green. Creative. Smart.« Agencija je želela s pozivom povečati nabor t. i. ambasadorjev, katerih poslovni modeli, rešitve, izdelki in storitve izkazujejo ključne komponente slovenskega gospodarstva - zeleno, ustvarjalno in pametno.

Med novimi glasniki tudi naše gazele

Med ponosne glasnike so bila imenovana naslednja podjetja, med njimi tudi gazele: Acies Bio, Arctur, AV Living Lab, Biosistemika, raziskave in razvoj, Domel, Donar, podjetje za notranjo opremo in svetovanje, Duol inženiring, Elaphe pogonske tehnologije, Eles, Fotona, genEplanet osebna genetika, Iskra, Iskraemeco, JUB, Medex. Kronoterm, Magneti Ljubljana, Marles hiše Maribor, Optotek, Podkrižnik specialna kovinska industrija TPV Automotive, Tovarna avtomobilskih komponent in Varis Lendava.

»Na Spirit Slovenija si nenehno prizadevamo za spodbujanje konkurenčnosti slovenskih podjetij v mednarodnem okolju. Pri tem se močno zavedamo pomena doslednega pozicioniranja državne blagovne znamke na tujih trgih ter utrjevanja prepoznavnosti vseh konkurenčnih prednosti, ki jih želimo komunicirati. Podjetja namreč veliko lažje vstopijo na trge, kjer država uživa visoko stopnjo prepoznavnosti in ugleda,« je ob imenovanju novih ambasadorjev povedal dr. Tomaž Kostanjevec, direktor Spirita . »Slovenska podjetja, njihovi izdelki in storitve po svetu slovijo po visoki kakovosti, kljub vsemu pa so se razmere v svetu zaradi pandemije korenito spremenile, zato bo utrjevanje prepoznavnosti našega gospodarstva na tujih trgih še toliko bolj pomembno. Verjamemo, da bo skupna promocija z ambasadorji in njihovimi uspešnimi gospodarskimi zgodbami pripomogla k širšemu dosegu in še večjemu zaupanju v slovensko gospodarstvo,« je še dodal.