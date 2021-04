Medtem se je na prošnjo za odziv na dejstvo, da je STA vladi dostavila dokumentacijo, in vprašanje, ali bo financiranje javne službe, ki jo opravlja agencija, zdaj znova vzpostavljeno, odzval vladni urad za komuniciranje (Ukom). Zapisal je, da »dokumentacije še ni prejel«.

Vlada ima edina pravico do dokumentov, ki jih je zahteval UKOM

Vodstvo STA je v četrtek dokumentacijo dostavilo vladi oziroma njenemu predsedniku. Vlada je glede na zakon o gospodarskih družbah namreč edina, ki ima družbeniške pravice in s tem glede na pravna mnenja, ki jih je pridobila STA, tudi pravico do dostopa do dokumentov, ki jih je sicer od STA že lani zahteval Ukom.

Minister za notranje zadeve Aleš Hojs je v četrtek ob robu srečanja z evropsko komisarko Ylvo Johansson napovedal, da bodo dokumentacijo pregledali, in dodal, da sam ne vidi nobenih zadržkov, da se pogodba o financiranju v letošnjem letu ne bi podpisala in da se financiranje STA nadaljuje. Komisarka pa je izrazila upanje, da se bodo lahko »te težave rešile pred predsedovanjem Slovenije EU«.

Medtem pa je (do še pred kratkim) kandidat za direktorja vladne službe za zakonodajo Janez Pogorelec takole komentiral vladno zavrnitev pošiljke, skratka da je vlada ne bi smela zavrniti in vrniti pošiljatelju.