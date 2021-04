»Danes smo se odločili, da za prefekture Tokio, Kyoto, Osaka in Hyogo razglasimo izredne razmere,« je povedal japonski premier Yoshihide Suga. Odločitev je utemeljil s porastom okužb, tudi z novimi različicami virusa. Ukrepi bodo v veljavi od nedelje do 11. maja. Ukrepi bodo strožji kot med zadnjimi izrednimi razmerami, ki so bile v veljavi od januarja do marca. Bari in restavracije bodo morali nehati prodajati alkohol ali zapreti svoja vrata. Zapreti pa se bodo morali tudi trgovski centri.

Poleg tega bi lahko okrnili železniški in avtobusni promet, da bi preprečili potovanja. Izredne razmere bodo namreč sovpadale s prazničnim obdobjem zlati teden, ki je eno najbolj s potovanji obremenjenih obdobij v letu.

Guvernerka Tokia Yuriko Koike je ljudi pozvala, naj začnejo upoštevati ukrepe za zajezitev virusa takoj, čeprav bodo začeli veljati šele v nedeljo.

Število okužb se je na Japonskem znova povečalo po odpravi izrednih razmer marca. V petek so v Tokiu potrdili 759 novih primerov, v Osaki pa 1162. Oblasti v slednji so poudarile, da so tam bolnišnice že preobremenjene, postelj za hudo bolne pa zmanjkuje.

Organizatorji poletnih olimpijskih iger v Tokiu, ki se bodo začele čez tri mesece, medtem vztrajajo, da bodo vseeno izvedli igre. »Razmišljamo, kako se pripraviti, da bo imela prednost varnost,« je povedal vodja organizacijskega odbora iger Seiko Hashimoto.