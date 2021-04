Podjetje Dani AFC, ki je v lasti zasebnika iz Italije, zaradi posledic epidemije covida-19 in s tem povezanimi dobavami kitajskih elektronskih čipov v Evropo pričakuje stagniranje naročil tudi v svoji proizvodnji, kjer krojijo tako imenovane odkrojke za sestavne dele usnjenih sedežnih prevlek za dražje avtomobile. »Zaradi tega v letošnjem letu nismo dodatno zaposlovali, niti nismo podaljševali pogodb zaposlenim, ki so imeli sklenjeno pogodbo za določen čas,« je pojasnil direktor podjetja Jožef Horvat.

Konec aprila bo tako brez dela ostalo vseh okoli 50 zaposlenih, ki so imeli pogodbe za določen čas. Prav tako so po besedah direktorja odpustili sedem zaposlenih za nedoločen čas. Ob tem je Horvat, ki podjetje vodi 18 let, odkar to deluje na Koroškem, poudaril, da so sicer vsakoletna nihanja pri zaposlovanju v podjetjih, ki delajo za avtomobilsko industrijo, stalnica. Da pa so trenutno tudi za naprej razmere negotove, zato o nadaljnjih napovedih morebitnih odpuščanj ne želi govoriti.

Stiske odpuščenih delavcev Nekateri delavci pravijo, da so v podjetju napovedali tudi dodatna odpuščanja zaposlenih za nedoločen čas, omenjajo pa tudi višje številke o že odpuščenih delavcih za nedoločen čas. Podobne informacije ima tudi podpredsednik Konfederacije slovenskih sindikatov (KSS) David Ažnoh, ki je opozoril na stiske nekaterih odpuščenih delavcev. Po njegovih besedah je podjetje odpustilo delavko, ki je mama štirih otrok in je samohranilka, prav tako je odpustilo nekatere delavce, ki so na dolgotrajni bolniški. Če se bo odpuščanje zaposlenih za nedoločen čas nadaljevalo, se Ažnoh boji, da bo podjetje tudi preseglo prag, ko mora pripraviti program presežnih delavcev.