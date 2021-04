Na inštitutu za raziskovanje trga in medijev Mediana so ugotavljali, kakšen je pogled prebivalcev Slovenije na prihajajoče predsedovanje Slovenije Svetu EU ter kakšna je razlika v percepciji pomembnosti predsedovanja med prebivalci Slovenije in prebivalci sosednje Hrvaške, ki je predsedovala lani. Kot so zapisali v sporočilu za javnost, podatki kažejo, da se je delež vprašanih, ki se strinjajo, da Slovenija zaradi trenutnega stanja v državi ne bi smela predsedovati Svetu EU, v zadnjem letu zvišal za 16 odstotnih točk, s 34 na 50 odstotkov.

Prav tako so v raziskavi ugotovili, da se je v primerjavi z lanskim letom znižal delež tistih, ki menijo, da bo predsedovanje Slovenije priložnost za izboljšanje ugleda države znotraj unije. Ta je letos znašal 61 odstotkov, kar je osem odstotnih točk manj kot lani. Kljub temu na Mediani ugotavljajo, da se velik delež prebivalcev Slovenije še vedno strinja s tem, da je predsedovanje za Slovenijo pomembno za uveljavljanje stališč države. Tako meni 62 odstotkov vprašanih.