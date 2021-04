Po poročanju medijev naj bi nasilje izbruhnilo v četrtek zvečer, ko se je skupina več sto Judov ob vzklikanju »smrt Arabcem« soočila s palestinskimi protestniki v središču Jeruzalema. Policija, ki je skušala ločiti skupini, je pri tem uporabila dimne bombe in solzivec. Protestniki so metali kamenje in steklenice.

V nasilju je bilo ranjenih več kot 100 Palestincev, 21 so jih odpeljali v bolnišnico, so sporočili iz palestinskega Rdečega polmeseca. Izraelska policija pa je sporočila, da je bilo ranjenih tudi 20 njihovih pripadnikov, tri so odpeljali v bolnišnico.

V mestu se že nekaj časa stopnjujejo napetosti. Palestinci so v četrtek očitali policiji, da je skušala preprečiti običajno večerno druženje ob Damaščanskih vratih ob starem mestu. Policija pa je posvarila, da bodo posredovali proti kakršnemukoli nasilju ali izgredom.