Osnove sajenja

Ko pripravljamo zasaditev, moramo izbrati dovolj veliko korito, ki bo lahko zadržalo in obenem zagotavljalo prostor za celoten koreninski sistem rastlin. Seveda igra pomembno vlogo tudi velikost police oziroma balkona. Uporabimo vedno kakovostno zemljo, saj mora dobro zadrževati vodo in hranila. Če vse samo steče skozi, bodo rastline hitro propadle. Če izberemo korito z vodno rezervo, naj bo to pod streho, saj dež rezervo hitro napolni, voda pa nima kam odtekati in tako rastline utopimo.

Dognojevanje je pomembno in mora biti redno, vsaj enkrat na teden. Zavedati se moramo, da v poletnem času, ko so balkoni v polni rasti in cvetju, zelo veliko zalivamo. To pomeni, da izpiramo gnojilo v globino in je zato redno dognojevanje pomembno. Uporabimo kar tekoče gnojilo, ki naj vsebuje še morske alge, saj te vplivajo na večjo odpornost rastlin in bolj enakomerno rast ter več cvetov.