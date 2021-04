Vizionar Hojs

Evropska komisarka za notranje zadeve Ylva Johansson in notranji minister Aleš Hojs sta se med včerajšnjim pogovorom dotaknila tudi problema financiranja STA; slednja je ravno včeraj, je rekel Hojs, vladi »predala vso dokumentacijo, ki je osnova za to, da se podpiše nova pogodba in da se financiranje izvaja«. In pribil, da je »gotovo treba pogledati, ali je vse tisto, kar je počelo vodstvo STA v preteklosti, skladno z namenom in ustanovitvijo agencije«.