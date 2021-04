Ker epidemija covida-19 še traja, vlada predlaga, naj bodo odhodki državnega proračuna letos za 800 milijonov evrov višji od tistih, ki jih je konec lanskega novembra določil DZ. Že četrtič spremenjeni odlok o okviru za pripravo proračunov sektorja država 2020-2022, ki ga bodo poslanci potrjevali na petkovi izredni seji, določa, da bo lahko država letos porabila največ 14,32 milijarde evrov.

Izjemne okoliščine, povezane z epidemijo, so se namreč v času od priprave proračuna za leto 2021 bistveno okrepile in poslabšale, je vlada zapisala v obrazložitvi predlaganih sprememb. Šircelj je danes spomnil, da je bila medtem podaljšana tudi vrsta ukrepov iz doslej osmih sprejetih protikoronskih zakonov.

Čeprav je na voljo cepivo proti covidu-19, pa so njegove količine omejene v celotni EU, prihaja tudi do zamude pri dobavah in ni jasno, kdaj bo epidemije konec. Poleg tega so že zdaj potrebne znatne investicije za zagon gospodarske aktivnosti, je pojasnil predlog za povečanje porabe.

Predvsem zaradi obsežnih protikoronskih ukrepov so slovenske javne finance lani ustvarile primanjkljaj v višini 8,4 odstotka BDP, kar je nekaj nižje od povprečja območja evra, je povedal minister. Letos naj bi se primanjkljaj povzpel na 8,6 odstotka BDP, nato pa naj bi se postopoma zniževal.

Tako je zapisano v odloku o okviru za pripravo proračunov sektorja država 2022-2024, s katerim je odbor prav tako soglašal danes - leta 2022 naj bi se primanjkljaj znižal na 5,7 odstotka BDP, leta 2023 na 3,8 odstotka BDP in leta 2024 na 2,8 odstotka BDP.