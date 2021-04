Močno univerzo potrebujemo takoj

Rektorske volitve Univerze v Ljubljani, na katerih je v sredo tesna zmaga pripadla novemu rektorju Gregorju Majdiču, so se odvile na dveh ravneh. Osrednja je umeščena v interno akademsko sfero, v kateri so premisleki profesionalni. Zaposleni na univerzi, učitelji, raziskovalci in tehnično-administrativni delavci se sprašujejo, kako bo največja akademska institucija v državi, ki na leto porabi skoraj štiristo milijonov evrov, prestala grozečo ekonomsko krizo. Finančno ministrstvo pod taktirko SDS – ki igra po taktu velikega kapitala – za prihodnja leta načrtuje občutno znižanje davčnih prihodkov. Posledično v javnem sektorju, katerega del so tudi visokošolske ustanove, lahko pričakujemo ostrejše reze. Neuradno je že mogoče slišati, da vsaka od slovenskih univerz, sicer povezanih prek rektorske konference, samostojno išče poti do vlade, da bi se pogovorili o prihodnji finančni podpori.