Janševi spet kopljejo fiskalno luknjo

Kadar koli so v ZDA na oblasti republikanci, za seboj pustijo ogromno luknjo v javnih financah. Konservativci so politiki, ki pridigajo o javnofinančni konservativnosti, zmernosti pri trošenju javnega denarja in nujnosti uravnoteženega proračuna. Vendar le, ko niso na oblasti. Takrat jih močno skrbi, da ne bi vlada preveč trošila. V bistvu jih moti, da ne bi vlada preveč trošila za »napačne stvari«. Za socialne transferje, javno zdravstvo in šolstvo ter javne investicije v infrastrukturo. Ne moti jih pa tako zelo denimo trošenje javnega denarja za vojaške izdatke.