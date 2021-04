350 različnih sort tulipanov

Kako različni so tulipani v parku, ki se razprostira na dobrih 85 hektarjih površine, bodo obiskovalci spoznali na sprehodu mimo 350 različnih sort, ki so označene ob programski poti. »Spet druge bodo očarale velike grede, ki spominjajo na polja tulipanov z nizozemskih razglednic. Tulipane bo letos gotovo mogoče občudovati tudi še v začetku maja, saj je del posajenih v zgornjem angleškem parku v objemu gozda, ki jih s senco in hladom varuje pred prezgodnjim cvetenjem. Na drugih gredah po parku so tulipani v družbi trajnic in cvetočih sezonskih cvetlic,« so sporočili iz parka in obiskovalce opozorili, naj nikar ne spregledajo narcis, ki letos kar cvetijo in cvetijo. »Tudi njim je hlad pogodu.«

Drugače kot lani, ko je bil zaradi epidemije park ravno v tem času zaprt in je bil ogled tulipanov mogoč le prek njihove spletne strani, se vrtnarji in vsa ekipa parka veselijo, da bo letos dva milijona tulipanov, tisoč sort vrtnic in 4800 dreves lahko dobilo pozornost obiskovalcev. Prav zaradi upoštevanja vseh potrebnih ukrepov je sprehajanje v parku dovoljeno tudi po travnih površinah, tako da je dovolj prostora tudi za koronsko varen sprehod.

Park, ki bo odprt tudi med prihajajočimi prazniki, bo goste sprejemal vsak dan od 8. do 20. ure. Po priporočilih NIJZ na sprehodu ob zagotavljanju varne razdalje ni treba nositi maske, potrebna je le ob vstopu oziroma ob nakupu vstopnice, ob ogledu razstav v rastlinjakih in ob uporabi stranišč. vl