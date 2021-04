Medtem ko Nemčija zaradi tretjega vala bolj ali manj omejuje javno življenje, se ZDA odpirajo na krilih pospešenega cepljenja prebivalstva, 1,9 bilijona dolarjev težke spodbude in pričakovane 2,2 bilijona dolarjev vredne naložbe v ameriško infrastrukturo. Nedavno razglašeni makroekonomski podatki še dodatno nakazujejo višjo inflacijo za ZDA. Maloprodaja v ZDA je marca poskočila za deset odstotkov namesto za pričakovanih šest odstotkov. Marčevski indeks končnih industrijskih proizvodov je poskočil za dvakrat več od konsenza. Cene nepremičnin v ZDA so na zgodovinskem vrhuncu. Večdesetletne rekordne cene so ugotovili tudi pri vhodnih produktih v industriji, iz česar lahko sklepamo, da se bodo morala podjetja odločiti, ali stroške prenesti na kupce ali pa imeti nižje marže. Na to bo sicer vplivala elastičnost povpraševanja, kar pomeni, da lahko pri nujnejših dobrinah pričakujemo hitrejše povišanje cen, in sicer sprva v ZDA, nato tudi v Evropi.

V ZDA je za nami dobra petina objav poslovnih izidov podjetij za prvi kvartal 2021 S&P500 indeksa, kjer je na agregatni ravni trenutno zapisana 6,3-odstotna medletna rast prihodkov. Najvišja rast prihodkov je bila ugotovljena v sektorjih industrije (+ 20 odstotkov), financ (+ 14 odstotkov), zdravstva (+ 12 odstotkov), in v sektorju informacijskih tehnologij (+ 10 odstotkov). Obsežni infrastrukturni načrt predsednika Joea Bidna je ob marčevski najvišji rasti tovarniške aktivnosti v ZDA po letu 1983 še dodatno podkrepil pozitivni tržni sentiment. Indeks S&P500 je tako nedavno prebil vrednost 4000 točk. Globalni delniški trgi na podlagi ugodnih makroekonomskih podatkov in napovedi naložb nadaljujejo sinhrono rast. Globalni delniški indeks W1DOW je letos, preračunano v evre, pridobil že dobrih 10 odstotkov. Glede na vse navedeno in glede na rastoče ležarine na bankah, ničelne in negativne obrestne mere in skorajšnje odprtje ekonomij na severni polobli, lahko trdimo, da so delniški trgi zunaj morebitnega nepredvidljivega šoka za letošnje leto še vedno zanimivi.