Premier Janez Janša je bil danes na obisku pri prijateljih, dobrih prijateljih. S poljskim premierjem Mateuszom Morawieckim, ki skupaj s somišljeniki – madžarskim premierjem Viktorjem Orbanom in voditeljem Lige Matteom Salvinijem – ustanavlja gibanje za reorganizacijo evropske desnice, je Janša iskal možnosti poglobitve gospodarskega sodelovanja med državama. Na Poljskem, ki ji je tudi zaradi izredno diverzificiranega gospodarstva v letu pandemije gospodarska rast upadla zgolj za 2,5 odstotka, je bil na pravem mestu. Zadovoljno je ugotavljal, da je lani trgovinska menjava med državama upadla komaj za odstotek in se še vedno giblje pri dveh milijardah evrov na letni ravni.

Od danes ima vlada Morawieckega glede svojega načina razumevanja vladavine prava še novo podpornico – Slovenijo. »Z zelo močnim glasom lahko rečem, da je za nas Poljska država, ki spoštuje vladavino prava. To je država, ki ima dinamično, trdno demokracijo, za to demokracijo se je morala trdo boriti, veliko žrtvovati in včasih je težko poslušati, tudi v Sloveniji, nekatere, ki so se rodili v blagostanje, ko pridigajo o demokraciji in človekovih pravicah, pa za to niso žrtvovali ničesar,« je v Varšavi dejal Janša.

… in razumevanja Morawieckega za Slovenijo

Dva meseca pred prevzemom predsedovanja Evropski uniji je Janša utrjeval meddržavno in osebno prijateljstvo z Morawieckim. To se je začelo naglo poglabljati prav z lanskim prevzemom oblasti SDS, manifestiralo pa se je v poljski pomoči Sloveniji ob prvem valu pandemije in konec lanskega leta tudi Janševem razumevanju za Poljsko in Madžarsko, ko sta ti nekaj tednov zavlačevali podporo svežnju za okrevanje evropskega gospodarstva zaradi novega mehanizma pogojevanja izplačil evropskih sredstev z vladavino prava.

Janša je gostitelju predstavil slovenske prednostne naloge predsedovanja EU. Cilje Ljubljane za zagotavljanje večje odpornosti Unije po pandemiji in soočanje s kibernetskimi grožnjami je Morawiecki podprl in jih označil za dobro agendo. Podobno kot je slovenski premier izrazil razumevanje za Poljsko, je tudi Morawiecki našel besede razumevanja za Slovenijo, ki je zaradi vladnih napadov na medije in pravosodje vse bolj pod evropskim povečevalnim steklom: »Slovenija je včasih tudi žrtev neutemeljenih besednih napadov. Ne smemo dovoliti, da v naši Evropi vladata laž in nesporazum,« je dejal Morawiecki, ki ga je premier Janša še povabil na vnovični obisk v Slovenijo.