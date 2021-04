Vseslovenski akciji, ki poteka pod okriljem društva Ekologi brez meja, ki spodbuja ponovno uporabo oblačil, sodelujejo tudi prostovoljci velenjskega Šolskega centra (ŠC). Njihovi dijaki so ob tem ponovno odprli tudi prenovljeno dijaško trgovino, ki so jo poimenovali Modno podstrešje. Za zdaj je ta namenjena le dijakom njihove šole in članom njihovih družin ter zaposlenim, ko bo epidemiološko stanje v državi dopuščalo, pa bodo oblačila na voljo tudi vsem drugim.

Reciklirana oblačila tudi na modni reviji

Ideja o ureditvi prve dijaške trgovine se jim je porodila januarja 2019, ko je pod okriljem projekta Prostovoljno delo v ŠC Velenje potekala zbiralna akcija oblačil, saj so ugotovili, da nekateri dijaki zaradi socialno šibkejšega stanja družine niso oblečeni zimskim razmeram primerno. Akcija z imenom Ko oblačila ponovno zaživijo je bila zelo uspešna, saj je privabila darovalce oblačil iz domače občine in iz drugih slovenskih krajev.

Oblačila so dijaki iz programa trgovec Šole za storitvene dejavnosti v specializirani učilnici za trgovino razstavili in jo odprli tudi za širšo javnost. V njih so oblačila ponujali za simbolične prostovoljne prispevke, tako zbrani denar pa namenili za socialno šibkejše dijake. Ker vsak na leto nekaj oblačil tudi zavrže, pa so začeli oblačila tudi reciklirati. Dijaki prostovoljci, ki jih oblikovanje oblačil zanima, so se tako preizkusili v vlogi šivilj, krojačev in modnih oblikovalcev ter v delavnicah recikliranja ustvarili prave modne čudeže.

V okviru dneva za spremembe, ki ga vsako leto pripravlja Slovenska filantropija, so aprila 2019 izbrana reciklirana oblačila predstavili tudi na modni reviji. Ker je bilo zanimanje za oblačila vse večje, so v preteklem šolskem letu odprli dijaško trgovinico Trend butik, v katero je zavil marsikdo. Prav tako so izbrana oblačila iz trgovine dijaki marca lani predstavili na veliki modni reviji, v okviru dogodka Mestne občine Velenje Razvajaj se v mestu. mm