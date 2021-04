Pravična trgovina Slovenije, Ekologi brez meja in društvo Focus, ki se že vrsto let vsak na svojem področju zavzemajo za okolju in ljudem prijazno modo, so zagnali projekt Obleka naredi človeka. »Prvi cilj novega projekta Obleka naredi človeka je predvsem ugotoviti stanje na področju oblačil v Sloveniji, in sicer tako z vidika količine oblačil, ki so na voljo v trgovinah, kot tudi količin tekstilnih odpadkov. Predvsem nas zanima, kaj se z oblačili zgodi, ko pristanejo v zbirnih centrih, ter kakšni so trendi na področju ponovne uporabe in reciklaže,« je povedala Katja Sreš iz društva Ekologi brez meja in dodala, da so prav na potrošnike naslovili anketni vprašalnik, s katerim želijo podrobneje raziskati, koliko oblačil kupujejo in zakaj ter kaj naredijo z njimi, ko jih ne nosijo več.

V Sloveniji proizvedenih 24 milijonov kosov oblačil Vsako leto proizvedemo 150 milijard kosov oblačil in z njimi ustvarimo 93 milijonov ton odpadkov. V zadnjih 20 letih se je naša potrošnja oblačil povečala za kar 400 odstotkov, hkrati pa raziskave kažejo, da vedno več kupljenih oblačil sploh nikoli ne oblečemo ali jih oblečemo le enkrat. Nič manj okolju prijazne niso številke raziskave v Sloveniji, kjer zavržemo 25.079 ton oblačil oziroma 12,3 kilograma na prebivalca. Evropsko povprečje je nižje in znaša 11 kilogramov na prebivalca, a čeprav upošteva tudi druge tekstilne odpadke, ne upošteva tistih, ki niso bili zbrani ločeno. Oblačila sicer predstavljajo glavnino tekstilnih odpadkov. Kot razlog za tako velike količine zavrženih oblačil je 1300 posameznikov, vključenih v anketo, navedlo neuporabnost oblačila (strgana ali kakor koli drugače poškodovana oblačila). Oblačila hitreje kot v preteklosti postanejo sprana, raztrgana ali spremenijo obliko zaradi slabe kakovosti materialov oblačil iz trgovin s hitro modo. Teh je tudi v Sloveniji vedno več, kar potrjujejo tudi količine uvoženih oblačil. Povprečna cena na kilogram uvoženih oblačil je 25 evrov, izvoženih pa 45 evrov, kar kaže po eni strani na izvoz kakovostnih izdelkov, po drugi pa na uvoz nizkokakovostnih. Leta 2019 je bilo sicer v Sloveniji proizvedenih skoraj 24 milijonov kosov oblačil. Učinkovita zaviralca hitre mode sta pametna potrošnja in ponovna uporaba, a se ti trendi, kot opozarja Sršenova, v Sloveniji še niso dovolj prijeli. »Delež prodaje rabljenih oblačil v primerjavi z nakupom novih v letu 2019 znaša le 0,62 odstotka, še nižji, 0,12 odstotka, je delež izposoje oblačil.«