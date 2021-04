Bo SD še podpirala takšnega Pahorja?

Bom zelo kratka: ne glede na to, g. predsednik Borut Pahor, kako se opravičujete in skrivate za dobronamernostjo svojega početja, neizbrisno ostaja dejstvo, da ste samovoljno in neodgovorno posegli v enotnost Bosne in Hercegovine. Ravnali ste skrajno zahrbtno, o njeni delitvi se niste pogovarjali s predsedstvom te države, ampak samo z enim od njegovih treh članov, izključno z Miloradom Dodikom.