Uprava Petrola, vodi jo Nada Drobne Popovič, je na današnji skupščini delničarjem poročala tudi o aktivnostih v zvezi z ugotovitvami posebne revizije poslov nekdanje uprave. Ta je zajela 30 poslov z različnih področij in pri osmih ugotovila nepravilnosti. Na podlagi analize, ki so jo v prvih mesecih letos opravili strokovnjaki, so na Petrolu ugotovili, da so predpostavke odškodninske odgovornosti izpoljnjene pri poslih o nakupu in dokapitalizaciji družbe mBills ter še nekaj manjših družbah. Pri tem je po oceni aktualne uprave nastala škoda v višini dobrih osem milijonov evrov, je med drugim povedala Nada Drobne Popovič in dodala, da so tožbo vložili danes.

Delničarji so se na skupščini seznanili tudi z odstopom Branka Bračka, člana uprave Uniorja, ki je bil decembra lani imenovan za nadzornika Petrola, zatem pa odstopil, še preden je nastopil svoj nadzorniški mandat. Namesto Bračka so delničarji danes z večino glasov za nadzornika potrdili predsednika uprave Slovenskega državnega holdinga Janeza Žlaka. Z večino glasov so potrdili tudi predlog o delitvi bilančnega dobička družbe. Od skupno 45,36 milijona evrov lanskega bilančnega dobička bo Petrol za dividende namenil 45,22 milijona evrov, kar znaša 22 evrov bruto na delnico.