Novogoriški in koprski kriminalisti so skupaj z italijanskimi kolegi iz Gorice in Trsta storilcema prišli hitro na sled, v zadnjih dneh pa dodatno potrdili njuno vpletenost in našli še enega pomagača. Vsi trije osumljenci prihajajo iz pokrajine Katanija na Siciliji. So stari znanci sodišč, ki so si tik pred prijetjem v Sloveniji že ogledovali nove tarče: banke v Tolminu in Kanalu.