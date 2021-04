Direktor STA Bojan Veselinovič je ob tem povedal: »S to potezo želimo preprečiti propad STA, izgubo stotih delovnih mest in škodo, ki bi z ugasnitvijo pomembnega akterja na medijskem trgu pri obveščanju javnosti ter škodovala ugledu države na pragu njene 30-letnice.« Vodstvo STA vztraja, da je vpogled v dokumentacijo dovoljen le vladi kot edini družbenici podjetja. »STA posluje transparentno, zato smo kljub dejstvu, da Vlada RS dokumentacije ni zahtevala, kot bi jo pravno formalno morala, to vseeno izročili. Od Vlade RS pa pričakujemo, da bo z njo ravnala zakonito in spoštovala zaupnost dokumentov.«

Pri STA so ob tem dodali, da želi vodstvo s to potezo odpraviti pomisleke glede poslovanja in pričakuje, da bo vlada sprostila zaustavljeno financiranje, ob tem, da obstaja jasna zakonska podlaga za izplačilo nadomestila za opravljanje javne službe obveščanja. »To je še en v vrsti korakov, s katerimi STA daje jasno vedeti, da se vlada brez argumentov igra z usodo agencije,« je dejal Veselinovič.

Zakonodaja namreč določa, da je ustanovitelj dolžan financirati javno službo STA, in sicer v skladu s poslovnim načrtom STA. Ta zakon vlada krši že štiri mesece, STA pa opravlja javno službo obveščanja slovenske in tuje javnosti brez plačila zanjo že 112. dan.

Pri STA pričakujejo, da bo vlada s poplačilom dolga potrdila, da ustavitev financiranja javne službe ni nastala iz osebnih ali političnih razlogov. »Slednje bi predstavljalo nesprejemljiv precedens ter veliko grožnjo za ostale nosilce javnih služb v kulturi, zdravstvu, šolstvu …« so še zapisali.