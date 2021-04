Na kmetijskem ministrstvu so ob tem zapisali, da je minister Jože Podgoršek zelo ponosen, da bo potica kot ambasadorka Slovenije in tradicionalna slovenska sladica ter zdaj kot nov zaščiten proizvod na ravni EU pomagala Sloveniji k še boljši prepoznavnosti po svetu.

»Slovenska kuhinja ima zelo bogato tradicijo. Slovenska hrana ima identiteto, ki se odraža tudi v zaščitenih proizvodih na ravni EU. Potica je zagotovo jed, ki najbolje simbolizira praznični jedilnik Slovencev,« je zapisal Podgoršek.

V letu, ko je Slovenija v sicer koronsko okrnjeni izvedbi evropska gastronomska regija, je zaščita po njegovem mnenju samo še dodatna potrditev in spodbuda za vero v izvrstne slovenske tradicionalne jedi in v to, da znamo to tudi izkoristiti. Minister je čestital vsem, da so spodbujali in pomagali pri zaščiti slovenske potice.

Skupno vlogo za zaščito Slovenske potice z zajamčeno tradicionalno posebnostjo so leta 2017 na ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano vložile Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij pri Gospodarski zbornici Slovenije in Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije.

Ministrstvo jo je nato nacionalno zaščitilo decembra 2017 in v začetku 2018 vlogo za zaščito poslalo Evropski komisiji. V postopku obravnave Slovenske potice pri komisiji je ugovor na vlogo poslala Avstrija, ki je želela zaščititi svoje proizvajalce, ki izdelujejo proizvode s podobnim imenom, kot so Potize in Putize.