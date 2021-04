Včeraj je bilo v Sloveniji ob 4258 PCR-testih potrjenih 745 okužb z novim koornavirusom. Opravljenih je bilo še 25.628 hitrih testov, pozitivne pa so preverili s PCR-testi. Sedemdnevno povprečje okužb v Sloveniji trenutno znaša 684 in se še naprej premika proti rumeni fazi. Ta nastopi ob 7-dnevnem povprečju 600 okužb in manj kot 500 hospitaliziranih.

V bolnišnični oskrbi je trenutno 620 bolnikov, od tega na intenzivni terapiji 154 bolnikov s covid-19. Včeraj je v bolnišnicah umrlo 11 bolnikov s covid-19. Včeraj je bolnišnično oskrbo potrebovalo 631 bolnikov s covid-19, od tega jih je bilo 155 v intenzivni negi.

Na današnji novinarski konferenci o aktualnem stanju glede bolezni covid-19 sodelujejo minister za notranje zadeve Aleš Hojs, državni sekretar na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Simon Zajc in direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje Milan Krek, dr. med..