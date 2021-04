»To je ameriški dosežek, odličen primer enotnosti in odločenosti,« je v sredo sporočil Biden.

Demokrat je na položaj predsednika prisegel 20. januarja, konec aprila bo od tega 100 dni. Boj proti pandemiji covida-19 je ena njegovih prioritet in tako je ob nastopu položaja predsednika ZDA napovedal, da bo v prvih 100 dneh zagotovil 100 milijonov cepljenj proti covidu-19, ker pa je ta cilj dosegel hitreje kot pričakovano, ga je povišal na 200 milijonov odmerkov. Tudi ta cilj je izpolnil pred rokom.

Biden je napovedal začetek novega obdobja v boju proti virusu. Že od ponedeljka so na vrsti za cepljenje vsi Američani, ki so starejši od 16 let. Predsednik je tako pozval ljudi, naj ne odlašajo in se gredo cepit.

Vlada je zagotovila, da 90 odstotkov Američanov živi le okoli osem kilometrov stran od cepilnega mesta. Med drugim pri cepljenju sodeluje okoli 40.000 lekarn v državi, številne od teh so v drogerijah. Biden je tako pozval, da kdor gre po nakup šampona ali zobne paste, se lahko ob tej priložnosti tudi cepi.

Po podatkih Centra za nadzor nad nalezljivimi boleznimi (CDC) je v celoti cepljenih že več kot 26 odstotkov Američanov. Več kot polovica odraslih pa je prejela najmanj en odmerek cepiva, med starejšimi od 65 let je takih 80 odstotkov.