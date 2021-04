Ko vlada pogrne na maturi

Dijakom četrtih letnikov, ki jih je Janševa vlada prejšnji teden povabila na ekspresno cepljenje, mediji ljubkovalno pravimo maturanti. V resnici niso maturanti, to velika večina šele bo; so kandidati, ki bodo opravljali splošno ali poklicno maturo. Ta semantična razlika z vidika razumevanja ni bistvena, saj vsi vemo, koga ima vlada v mislih, ko govori o maturantih, se pa velja vprašati, ali odločevalci o maturi, recimo na ministrstvu za izobraževanje in na ministrstvu za zdravje, res razumejo vsebinsko razliko med izrazoma. Ker če bi jo, potem se ne bi šli čudaških iger z dijaki, ki komajda še držijo glavo nad korono. Gimnazijski profesorji denimo opozarjajo, da se psihično sesuvajo celo dijaki in dijakinje, ki sodijo med uspešne, prilagodljive in so deležni polne podpore svojih družin.