»Danes so fantje bogovi, jutri pa bomo že razmišljali o Muri. Fantom kapa dol za izkoriščene priložnosti. Sedem točk je lepa psihološka prednost, matematično pa še ni nič končano,« je pol ure po tekmi v Stožicah evforijo miril trener Olimpije Goran Stanković, ki je priznal, da bi se tekma lahko razpletla tudi drugače, če bi Koper dlje časa zadržal vodstvo z 1:0, potem ko se je Korun umaknil v živem zidu. »Skušam se osredotočiti le na igrišče. Če bi bral vse komentarje, bi že zdavnaj končal zgodbo v Olimpiji. V Sloveniji sta na udaru dva kluba, če ni rezultata, so takoj kritike. To je sestavni del, če tega ne zmoreš prenašati, nisi del zgodbe teh klubov,« je dodal Stanković.

Ljubljančani so proti Kopru navdušili s kombinatorno, učinkovito in všečno igro, s katero so razveselili tudi predsednika kluba Milana Mandarića, ki se je vrnil iz ZDA. Olimpija je vse tri gole v prvem polčasu dosegla po velikih napakah koprske obrambe. Žužek je medtem, ko je imel na hrbtu nepopustljivega Vombergarja, dosegel že četrti avtogol v sezoni. Na centralnega branilca Delamea Mlinarja so gostje pozabili v kazenskem prostoru po kotu. Ob tretjem zadetku je po strelu Pungarška žoga v glavo zadela Mišića in spremenila smer. V drugem delu so vse tri zadetke dosegli po lepih akcijah, ki sta jih kronala nov adut v bitki za prvaka Bosić z dvema goloma in Vombergar.

»Od prve minute je bila dobra energija, borili smo se za vsako žogo. Nismo razmišljali o lestvici in razliki v točkah, ampak nas na vsaki tekmi zanima le zmaga. Če nismo stoodstotni, imamo na vsaki tekmi težave. Pomembno je, da z odnosom, energijo in igro pokažemo, zakaj smo prvi na lestvici. Proti Kopru smo od prvega do zadnjega pokazali značaj in ekipnega duha. Ob takšnem pristopu te nogomet nagradi tudi takrat, ko streljaš mimo, gre pa žoga v gol,« je tekmo videl centralni branilec Antonio Delamea Mlinar.

Ljubljančani so z najboljšo predstavo pomladi ponižali Koper, čeprav italijanski trener Rodolfo Vanoli velja za specialista za defenzivne naloge. Ker je zamenjal vloge nekaterim igralcem, je prišlo do popolnega razpada sistema. »V prvem polčasu smo prejeli prepoceni gole, kar je žalostno za našo ekipo. Druge ekipe takšnih napak ne kaznujejo, Olimpija pa ima kakovost, da to naredi. Če želimo biti v vrhu, tekem ne smemo izgubljati na takšen način. Olimpija ima zdaj veliko prednost v boju za prvaka,« je povedal trener Kopra Rodolfo Vanoli, ki ni izkoristil poraza Mure v Sežani, da bi se ji približal v boju za tretje mesto.