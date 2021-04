Britanska monarhinja je bila včeraj prvič po mnogih desetletjih na svoj osebni praznik brez družbe soproga, princa Filipa. Vse najboljše za rojstni dan so ji na gradu Windsor sicer osebno zaželeli člani družine (javnosti niso sporočili, kdo vse jo je obiskal), Buckinghamska palača pa je potem objavila sporočilo Elizabete II. vsem, ki so ji poslali čestitke. To so bile tudi njene prve javne besede po smrti edinburškega vojvode, s katerim sta skupaj praznovala najmanj 73 njenih rojstnih dni. Toliko let sta bila poročena. Gotovo pa sta kakšnega skupaj praznovala še kot zaročenca.

Prvi od dveh rojstnih dni Kraljica je ob svojem 95. rojstnem dnevu dobila veliko sporočil z dobrimi željami. Nanje je odgovorila z besedami: »Moja družina je v obdobju velike žalosti. Vse nas tolažijo pokloni spominu na mojega soproga, ki smo jih videli in slišali tukaj v Združenem kraljestvu, v Skupnosti narodov in po svetu. Moja družina in sama bi se vam radi zahvalili za podporo in prijaznost, ki ste nam jo pokazali v zadnjih dneh. Globoko smo ganjeni. Še vedno nas spominjate na to, kako izjemen vpliv je imel Filip na nešteto ljudi ves čas svojega življenja,« je napisala kraljica, ki se je rodila 21. aprila 1926 ob 2.40 kot prvi od dveh otrok – hčerk kralja Jurija VI. in kraljice Elizabete. Kraljica ima sicer dva rojstna dneva. Včeraj je praznovala dejanskega. Njen uradni je na drugo junijsko soboto in je namenjen praznovanju podanikov. Kraljičinega rojstnega dne letos niso pospremile ne tradicionalne topovske salve ne njena tradicionalna nova fotografija, posneta posebej za rojstni dan. Tako je zato, ker spoštuje dvotedensko žalovanje za možem. So pa Britanci zdaj izvedeli za edino pogosto pritožbo princa Filipa o kraljici. Njegov biograf Gyles Brandreth je namreč razkril, da je potožil, da »je vedno na telefonu«.

Jo je princ Harry obiskal? Kmalu po obisku članov družine so Elizabeto II. opazili v Windsorju, za krmilom zelenega jaguarja karavana, s katerim pelje svoje psičke, korgije, na sprehod. Bila je brez telesnih stražarjev, ki pa so ji gotovo sledili. Prvič po dolgem času so jo videli voziti avto že prejšnji petek, dan pred moževim pogrebom. Pse je peljala v park Frogmore. Tam stoji tudi Frogmore cottage, podeželska vila, ki jo je podarila princu Harryju na poročni dan z Meghan. Zdaj v njej živi Harryjeva sestrična, princesa Eugenie z možem in njunim dojenčkom. Harry je bil tam v samoizolaciji po prihodu iz ZDA in po sobotnem pogrebu princa Filipa. Veliko je bilo ugibanj, ali bo ostal v Veliki Britaniji do kraljičinega rojstnega dne, vendar je odletel v Kalifornijo že v torek. Težko pa si je zamisliti, da sta se s kraljico videla samo na pogrebu in v maskah oziroma da je ni obiskal pred vrnitvijo v ZDA. Čeprav je ostal dva dni več, kot je načrtoval oziroma kot naj bi želela Meghan, uradno tudi ni znano, ali se je po kratkem kramljanju z bratom Williamom po pogrebu srečal in pogovarjal s še kakšnim članom družine. Neuradno se govori, da za nedeljo napovedanega dvournega sprehoda z očetom, prestolonaslednikom Charlesom, ni bilo.