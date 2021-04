Požar je v dobri uri in pol pogasilo 81 gasilcev kranjske poklicne enote in še petih prostovoljnih društev. »Intervencija je bila zahtevna, gasiti je bilo potrebno ves čas z maskami in drugo potrebni opremo. Temperatura je bila zelo visoka. V celoti je pogorela ena učilnica in kabinet, skoraj povsem uničenih je še nekaj drugih učilnic. Iz učilnice za biologijo smo uspeli rešiti nekaj malih živali, nekaj nam jih žal ni uspelo. Oprema v učilnicah je povsem uničena. Ob našem prihodu je iz stavbe že prišlo nekaj oseb, ki so bile takrat v šoli. Poškodovanih k sreči ni bilo,« je ob koncu intervencije povedal njen vodja Andraž Šifrer iz Gasilsko reševalne službe Kranj.

Ravnatelj šole Aleš Žitnik je zatrdil, da so takoj začeli obveščati starše, da bo pouk jutri in v petek zagotovo potekal na daljavo: »Kako bo po počitnicah, pa bomo še videli. Treba je najprej počakati na preiskavo vzroka požara, nato pa vsaj še na nujno sanacijo.«