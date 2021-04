Celjan Slavko Djaković, ki naj bi bil na čelu dobro organizirane mednarodne tihotapske združbe in je od oktobra lani v priporu, njegov sin Rok Djaković in Milan Rkman (oba se branita s prostosti) so na predobravnavnih narokih zanikali krivdo po obtožnici, medtem ko se Tomaž Potočnik o njej sploh ni izrekel. Ob tem njihovi zagovorniki zahtevajo izločitev zbranih dokazov, ker naj bi bile odredbe za sledenje osumljencem preslabo obrazložene. O tem bo moral zdaj odločiti sodnik Marko Brišnik.

S prodajo cigaret do šestih milijonov

Celjski kriminalisti so združbo začeli spremljati septembra 2019 in ugotovili, da so v sodelovanju z neznanimi sostorilci iz Litve organizirali tihotapljenje cigaret beloruske tobačne znamke iz Ruske federacije v EU. Cigarete so s tovornimi ladjami pripeljali do pristanišč v Belgiji in na Nizozemskem, od koder so jih slovenski prevozniki prepeljali v Slovenijo. V ta namen je četverica obdolženih ustanovila kar štiri ilegalna podjetja in organizirala prekladanje tovora, z izpolnjevanjem nove tovorne dokumentacije pa so prikrili dejanski izvor blaga. Cigarete pa so, skrite med drug tovor, pretihotapili tudi v Veliko Britanijo. Zaključno akcijo s hišnimi preiskavami so kriminalisti izvedli oktobra lani. »Hišne preiskave so bile opravljene pri štirih osumljenih, 51-letnemu Celjanu pa so zaradi očitnega nesorazmerja med obsegom premoženja in njegovimi dohodki zavarovali tudi za okoli 100.000 evrov premoženja. Med temi sta bili dve vozili znamke Mercedes in BMW,« je že takrat razkrila Milena Trbulin, tiskovna predstavnica celjske policijske uprave. In dodala, da so pri njem odkrili še dobrih pet ton pralnih sredstev, ki jih je osumljeni pakiral v ponarejeno embalažo priznanih blagovnih znamk in jih prodajal kot original.

Sicer pa so opravili kar pet večjih zasegov cigaret. Leta 2019 so kar 74.713 škatlic cigaret odkrili na mejnem prehodu iz Ukrajine v Madžarsko, 1277 kilogramov na mejnem prehodu Dunkerque v Franciji, 3,2 milijona zavojčkov pa še na mejnem prehodu Dover v Veliki Britaniji. Kar 3,5 milijona škatlic cigaret so aprila lani prestregli in zasegli tudi v Rusiji. »S prodajo tobačnih izdelkov bi na ilegalnem trgu iztržili okoli šest milijonov evrov,« so že lani razkrili na PU Celje, kjer so v ta namen ustanovili specializirano preiskovalno skupino, v kateri so bili poleg specializiranih tožilcev tudi predstavniki finančne uprave, urada za preprečevanje pranja denarja in policije. V preiskavi pa so sodelovali tudi varnostni organi iz Velike Britanije, Litve, Francije, Madžarske ter Eurojust in Europol.