Cepilni kaos: Podvajanje prijav, vabljenje že cepljenih in prehitevanje po desni

Ker država nima osrednjega informacijskega sistema, ki bi zbiral prijave in nadzoroval potek cepljenja, se je mogoče hkrati prijaviti v več cepilnih centrih. To povzroča zdravstvenim domovom dodatno delo, saj pogosto vabijo ljudi, ki so se medtem cepili že drugje. Ali se pri njih sploh ne bi smeli cepiti.