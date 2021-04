Francoski kmetje se soočajo z največjo katastrofo v tem stoletju

Dolgotrajna aprilska zmrzal je v Evropi najbolj prizadela francoske kmete, saj so v njihovih vinogradih, sadovnjakih in njivah na udaru popki, ki so v toplem marcu prehitro pognali. Na severu Evrope je bila tudi zmrzal, a ni bilo zgodnje tople pomladi, na jugu Evrope pa aprilska zmrzal ni bila tako huda.