Pa pri nas? A veste, da je najkrajši ministrski položaj Klavdija Markež zasedala dlje, kot je živela superliga? Da ne omenjamo, in tu vas bo res vrglo na rit, še čisto vse vladne cepilne strategije, in ni jih bilo malo, so zdržale dlje. Pa četudi kakšna le kak dan. In ja, tudi luči na semaforju ukrepov se menjujejo počasneje, kot se menjujejo fuzbalske novice. Ja, pa vsaka zveza v Sanjskem moškem in Ljubezni na deželi je dolgotrajnejša.

Zdaj pa še sami poiščite kak primer in naj vam bo v veselje.

P. S.: Od škodoželjno privoščljivega udrihanja čez Čeferina do popolne tišine na naši politični desnici je pa trajalo manj časa, to je res…