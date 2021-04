Hokejisti Olimpije so iztrgali zmago na uvodni tekmi finala alpske lige (3:2), ki brez navijačev izgubi svoj čar. Asiago je v prazni tivolski dvorani zapretil v zaključku obračuna in celo izsilil podaljšek, potem pa je zmagovalca odločil kapetan Pance. V zadnji akciji je elegantno dvignil palico, da je plošček v zraku spremenil smer in končal v mreži.

Olimpija je na ledu prevladovala v prepoznavnem slogu, vendar Asiago po šestdesetih minutah tako kot vselej v letošnji končnici še ni bil premagan. Domači so porabili veliko energije, da so strli odpor taktično zahtevnega nasprotnika, ki med tekmo ne kaže velikih ambicij, potem pa iznenada udari z golom. »Asiaga skoraj vso tekmo ni bilo nikjer. Podarili smo jim dva zadetka iz lastnih napak, ki se dogajajo,« je dejal Žiga Pance. Ljubljančani so začeli silovito in povedli po 44 sekundah, potem pa jim izrazite premoči nikakor ni uspelo kronati z novim zadetkom. Dočakali so ga šele v zadnji tretjini, ko je začel igrati tudi Asiago in čisto ob koncu izničil prednost Olimpije. Gostje so oba zadetka dosegli z igralcem več, v čemer so najboljša ekipa v ligi in v finalu odloča prav vsaka izključitev.

Olimpiji zmaga na uvodu v finale prinaša priložnost, da se na nocojšnji drugi tekmi v Asiagu približa naslovu prvaka na eno zmago. Italijani so v polfinalu proti Jesenicam prav tako zaostajali, nato pa dvakrat slavili v Podmežakli. Prednost Olimpije je daljša klop, ki so jo zapolnili tudi poškodovani hokejisti. Kljub bolečinam so stisnili zobe, ker sta v igri do konca sezone ostali še dve lovoriki. Asiago bo na domačem igrišču moral igrati bolj napadalno, zato slovenski prvaki iščejo rešitve, kako izboljšati igro v obrambi. »Če bomo delali napake, bomo še enkrat kaznovani,« svari trener Raimo Summanen. Večerna tekma bo tako svojevrsten preizkus zrelosti za tivolsko zasedbo, ki pred vstopom v najvišjo avstrijsko tekmovanje igra zadnje tekme v alpski ligi. Asiago bo nevaren toliko, kolikor mu bo Olimpija dovolila.