Nepreslišano: Jelko Gros, skakalni trener, vodja Nordijskega centra Planica

Že drugič se mi je zgodilo, da so me zamenjali v času, ko so na oblasti iste politične stranke. Leta 2007 se mi je to zgodilo, ko sem po koncu trenerske kariere vodil Center šolskih in obšolskih dejavnosti, čeprav mi je tam uspelo sanirati zavod z veliko poslovnimi težavami. Zdaj se je to spet zgodilo kljub dobremu poslovanju, saj smo zadnjih pet let in tudi lani kljub koroni imeli dobiček. Razočaran sem, ker sem delal strokovno, v politiko pa se nikoli nisem mešal. A tisti, ki smo apolitični, imamo očitno precej težav, ko se menja oblast. Zdaj nisem več direktor zavoda, ki je med drugim pristojen še za muzej športa in šport otrok, sem pa še vedno zaposlen kot vodja Nordijskega centra Planica, ki je del zavoda.