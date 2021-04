Navijači premagali superligo, a za koliko časa?

Ameriška banka ali globalni finančni konglomerat JP Morgan Chase velja zadnja leta za najbolj sporno finančno hišo na svetu. Seznam afer, v katere so vpleteni, se bere kot kriminalka, po kateri bi lahko recimo posneli serijo filmov. JP Morgan je pred drugo svetovno vojno sodeloval z nacisti in jim pomagal nemške marke menjati v dolarje, hkrati pa so v času, ko so nacisti zavzeli Francijo, Judom onemogočili dvigniti denar iz bank. Ja, očitno se jim je splačalo, mnogi potem nikoli več niso prišli na okence. Leta 2000 so se zato opravičili, a so različne obtožbe na njihov račun ostale. Obtoževali so jih korupcije, goljufij s hipotekarnimi vrednostnimi papirji, tveganega vlaganja denarja brez vednosti vlagateljev, vmešani so bili v propad italijanskega podjetja Parmalat, katerega del je bil konec koncev tudi nogometni klub Parma, leta 2013 so morali plačati 13 milijard dolarjev zaradi zavajanja investitorjev in poneverbe med nepremičninsko krizo v ZDA. JP Morgan je takrat priznal, da so njegovi uslužbenci zavajali javnost, vsota, ki so jo plačali, pa za njih ni bila ravno visoka. Nasprotno, neprijeten odtegljaj so pričakovali, tistega leta so imeli 2,4 bilijona sredstev in več kot 21 milijard dolarjev dobička.