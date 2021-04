O liku in delu Franceta Prešerna se učenci in dijaki na srečo ne učijo le v času slovenskega kulturnega praznika, temveč vse leto, pa tudi ne le v živo, v zadnjih karantenskih mesecih tudi prek zooma. Da šolske ure, ko mladi zrejo v ekrane, niso pretirano monotone, lahko učitelji slovenščine na obisk povabijo ePrešerna. Enega največjih slovenskih pesnikov sicer pred učence žal še ni mogoče pripeljati v hologramski obliki, a jim ga igralec Nik Škrlec približa s prepletom poezije, domišljije in ustvarjanja.

Z zooma na youtube »S producentko Mijo Špiler sva v času pred koronavirusom razmišljala o potujočem gledališču, ki bi učencem približalo učno snov, ki velja za precej težko. V osnovni šoli je to Prešernov Povodni mož, veliko otrok se ga uči na pamet, v srednji najbrž Krst pri Savici,« razlaga Škrlec, ki se ga mnogi spomnijo tudi kot voditelja kviza Male sive celice. Virus jima je prekrižal načrte, a sta dobila novo idejo. Otroke raje kot na zoom, ki jih spominja le na šolsko okolje, povabita na youtube, kjer so pravzaprav zelo domači, saj tam preživljajo svoj prosti čas. Na platformi za poslušanje in gledanje videov tako Škrlec spoznavanje Prešerna razširja na igranje s poezijo in učno snovjo, dodaja pa še učenje tehnik pomnjenja. Nič nenavadnega, mladi vedo, da je bil igralec tudi državni prvak v recitiranju števila pi, o tem podvigu pa je pred leti pripravil tudi gledališko predstavo Naj gre vse v pi ali kako sem si zapomnil 3141 decimalk. Njegov ePrešeren se tako začne z igro asociacij, s povezavo mnemotehnik z domišljijo. Sledi ekskurzija v pesnikovo okolje, ko učence s pomočjo storitve google street view pelje do Prešernove rojstne hiše v Vrbi na Gorenjskem, na Dunaj gredo, da jih spomni, da je bil eden naših največjih pesnikov po poklicu odvetnik, sprehodijo se tudi po Trnovem, kjer je Prešeren prvič ugledal Primičevo Julijo. To jih, denimo, pripelje do Povodnega moža in verznih oblik in stopic, v katerih je pesnil avtor... »Na spletni ekskurziji poskušamo tehnike, s katerimi smo se uvodoma igrali, uporabiti v praksi in zgraditi improvizirano palačo spomina. Zato na koncu znanje preizkusimo tudi v skupnem kvizu,« dodaja.