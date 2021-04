Z letošnjo kolesarsko sezono, ki jo bodo v občini Kamnik začeli danes, uporabnike sistema avtomatizirane izposoje koles Kamkolo čaka kar nekaj novosti. V obdobju zimovanja so kolesa in kolesarske postaje pregledali ter opravili servis, za izposojo kolesa pa bo občanom letos na voljo dodatna postaja pri Zdravstvenem domu dr. Julija Polca Kamnik.

Lokacije drugih šestih postaj sistema Kamkolo so vsem že dobro znane: prva je pri nakupovalnem centru Supernova, druga v neposredni bližini pošte na Duplici, tretja na železniški postaji Kamnik, četrta v bližini Glasbene šole Kamnik, peta na glavni avtobusni postaji v Kamniku in šesta pri Domu kulture Kamnik. Letošnja novost je tudi povečano število koles, saj bo za izposojo na voljo kar 40 električnih koles.

Članarino podaljšali do 1. junija 2021

Enako kot lani bodo lahko sistem Kamkolo uporabljali vsi s plačano letno članarino. Članarina je sicer veljavna za tekoče koledarsko leto, vendar jo bo občina Kamnik zaradi epidemioloških razmer letos izjemoma podaljšala do 1. junija 2021. Vsi s plačano članarino za leto 2020 bodo tako lahko uporabljali sistem še do 1. junija 2021. Občanom bo še vedno na voljo 14 ur brezplačne izposoje na teden, uporaba sistema pa bo dovoljena le polnoletnim. Zaradi številnih primerov vandalizma in neprimerne uporabe koles v lanski sezoni bodo letos ponovno zaostrili splošne pogoje dostopa in uporabe sistema za izposojo električnih koles v občini Kamnik.

Občane nagovarjajo, da se pridružijo sistemu Kamkolo in za vsakodnevne opravke uporabljajo kolo. Sistemi za izposojo koles že predstavljajo določeno vrsto javnega prevoza, ki je za uporabnike praktično brezplačen, hkrati pa je tudi eden najbolj trajnostnih načinov prevoza. Kot pravijo na kamniški občini, lahko prav z zavedanjem in skupnimi močmi občani spremenijo potovalne navade in tako lahko vsak posameznik prispeva k izboljšanju lokalnega okolja. vl