Putin je začel govor z uspešnim bojem Rusije proti koronavirusu. Po njegovih besedah hitri razvoj treh cepiv kaže na tehnološki in industrijski potencial Rusije. Ruse pa je pozval, naj pohitijo s cepljenjem, ki je v Rusiji veliko počasnejše kot v Evropski uniji.

Obljubil je nove ukrepe za spodbujanje rojstev in za podaljšanje pričakovane življenjske dobe. V zadnjih 30 letih je bilo v Rusiji, kjer danes živi 147 milijonov ljudi, tudi zaradi premajhnih sredstev za zdravstvo več smrti kot rojstev. V času pandemije je ta tendenca seveda še bolj očitna.

V govoru je predstavil tudi socialno pomoč za družine z otroki in pobude za gospodarsko okrevanje po pandemiji. Sicer življenjski standard Rusov pada vse od leta 2014, ko so se začele zahodne gospodarske sankcije in ko sta šli navzdol cena nafte in zemeljskega plina, ki sta daleč najpomembnejša izvozna aduta Rusije.