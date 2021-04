Nedeljski dnevnik – Jelko Gros, športni delavec: Šport bo imel po krizi nekaj ran

Jelko Gros ima kot strokovni TV-komentator in nekdanji smučarski trener že dolgo prepoznaven obraz in glas med ljubitelji smučarskih skokov, še posebno povezan pa je s Planico, kjer je bil do nedavna tako vodja tekmovanj kot direktor Zavoda za šport RS Planica. V zadnjem letu je prišlo do nekaterih sprememb, tudi čez noč in iz nepojasnjenih razlogov, a naš sogovornik kljub odkritosti ohranja mirnost in vljudnost, ki sta bili zanj značilni tudi ob drami med svetovnim prvenstvom v poletih. Predvsem pa tudi v prihodnje ostaja povezan z našo zibelko skokov.