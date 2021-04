Zavod je Galeta odpustil oktobra lani, in sicer po tistem, ko je Gale v javnosti spregovoril o domnevnih nepravilnostih zavoda za blagovne rezerve pri nabavah zaščitne opreme v času prvega vala epidemije covida-19. Na zavodu podrobnosti odpusta niso želeli komentirati, navedli so le, da so bili po ugotovljenih kršitvah področne zakonodaje dolžni ukrepati in uvesti postopke zoper tri zaposlene.

Gale je v torek zapisal, da je od zavoda prejel v potrditev besedilo sodne poravnave, ki naj bi jo podpisali pred narokom na delovnem sodišču, ki bo v petek dopoldne.

Kot je navedel, mu zavod ponuja 54.146 evrov. S tem zneskom se je strinjal, vsebina poravnave pa je bila načeloma dogovorjena konec prejšnjega tedna. Kot navaja, je pristal tudi na to, da v poravnavo ne bi zapisali, da je bila odpoved pogodbe o zaposlitvi nezakonita, kar da je bil pogoj zavoda, pod katerim je bil sploh pripravljen podpisati poravnavo.

V ponedeljek pa so se v predlogu poravnave pojavile še dodatne zahteve, ki zanj »absolutno niso sprejemljive«. Zavod namreč želi, da se odpove vsem morebitnim zahtevkom, povezanih s samim prenehanjem delovnega razmerja, da javno ne govori o poravnavi, razen tega, da je bila sklenjena, ter da bi v prihodnje med seboj komunicirali korektno in spoštljivo.

Gale ob tem navaja, da namerava zoper zavod vložiti dodatno odškodninsko tožbo zaradi grobe zlorabe instituta izredne odpovedi, še ta teden pa tudi vsaj eno ovadbo. »Kar koli bo prišlo na koncu prišlo izpod rok sodišča, bom tudi javno objavil in komentiral, tega mi nihče ne bo preprečil,« je zapisal. Dodal je, da poravnave tako ne bo, kar je tudi sporočil zavodu.