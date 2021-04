Ministri za zunanje zadeve Slovenije Anže Logar, Hrvaške Gordan Grlić Radman in Italija Luigi di Maio so danes na Brdu pri Kranju po več mesecih usklajevanj sprejeli skupno izjavo o okrepljenem sodelovanju vseh treh držav v Severnem Jadranu. Za skupno izjavo so se sicer že dogovorili na decembrskem srečanju v Trstu, potem ko sta Hrvaška in Italija oznanili namero razglasitve njunih izključnih gospodarskih con v Jadranskem morju.

Slovenska stran je na srečanjih s Hrvaško in Italijo izpostavila, da načrtovana razglasitev izključnih gospodarskih con Hrvaške in Italije ne sme v ničemer prejudicirati pravic Slovenije, ki jih ima ta po mednarodnem in evropskem pravu. Hrvaška je svojo cono že razglasila, Italija pa mora končati še postopek v parlamentu. »V času priprave deklaracije smo razrešili vse odprte probleme, ki so bili izpostavljeni in sem zanje slišal določene pomisleke predstavnikov poslanskih skupin na odboru za zunanjo politiko,« je dejal Logar in srečanje ocenil za uspeh vseh treh diplomacij.

V skupni izjavi se vse tri države zavzemajo za ekološko zaščito Severnega Jadrana, spodbujanje modre ekonomije, povezljivosti in morske varnosti. Ministrska trojica pa se je na Brdu pogovarjala tudi o morebitnem okrepljenem sodelovanju severnojadranskih luk. Slovenija, Hrvaška in Italija bodo iskale možnost povezovanja severnojadranskih luk in nastopile tudi pri skupni promociji severnojadranske plovne poti kot najboljšega načina transporta in pogoja za okrepljeno in pospešeno povečanje dvostranske izmenjave s tretjimi trgi.

Podpis izjave je Logar označil kot zaključek prve etape sodelovanja trojice držav v severnojadranskem področju, saj so bili s skupno izjavo vzpostavljeni temelji za okrepitev meddržavnega sodelovanja na vseh področjih, ki so ključna za trojico držav.

Grlić Radman je napovedal, da bo naslednje srečanje treh držav potekalo na ravni premierov v Zagrebu. Tam naj bi se najkasneje junija z gostiteljem Andrejem Plenkovićem sestala Janez Janša in Mario Draghi.