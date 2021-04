Ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec je na današnji tiskovni konferenci povedala, da koledarja obeh matur, splošne in poklicne ostajata, nespremenjena. »Splošna matura se začenja v torek, 4. maja, s pisanjem eseja iz materinščine. Poklicna matura in osrednji del splošne mature se začenjata v soboto, 29. maja, s pisnim izpitom iz angleščine,« je dejala Kustečeva.

Po trenutnih podatkih je na maturo skupaj prijavljenih okoli 17.800 dijakinj in dijakov, od tega nekaj več kot 10.600 na splošno in 7180 na poklicno maturo. Med njimi je 2106 takih, ki nastopajo v dveh vlogah, saj so poklicni maturanti in opravljajo peti predmet na gimnazijah. Za esej iz materinščine pri splošni maturi je prijavljenih 6624 dijakov.

Okuženim bodo omogočili maturo v jesenskem roku Pisanje mature bodo omogočili tudi tistim dijakom, ki morajo zaradi visokorizičnega kontakta biti v karanteni, je pojasnil državni sekretar na ministrstvu za zdravje Franc Vindišar. Pred vsako maturitetno obveznostjo bodo morali dijaki, ki jim je odrejena karantena, opraviti PCR test, ki bo veljal 24 ur. Z negativnim PCR testom bodo ti dijaki nato lahko pisali maturo, vendar v ločenih učilnicah, nadzorovali pa jih bodo lahko le učitelji ki so bili cepljeni, ali pa so bolezen nedavno preboleli. Šole jim bodo morale zagotoviti tudi ločene vhode in poti za dostop do učilnic. Vindišar je napovedal, da bo ministrstvo za zdravje izvajalce testiranj pozvalo, naj maturantom dajo prednost, da bodo pravočasno prišlo na vrsto. Testiranje bo brezplačno, nanj pa se bodo lahko naročili prek izbranega osebnega zdravnika. Med opravljanjem mature bo za maturante s prekinjeno karanteno potrebna tudi uporaba zaščitne maske, pri čemer za maturitetne obveznosti, ki bodo trajale manj kot dve uri, priporočajo uporabo kirurške maske, pri dalj časa trajajočih pa uporabo tipa FFP2. Maturanti, ki bodo v času opravljanja mature v spomladanskem roku imeli potrjeno okužbo z novim koronavirusom, bodo z ustreznimi dokazili imeli možnost opravljanja mature v jesenskem roku, ki se bo priznala, kot da bi bila opravljena spomladi, kar je še zlasti pomembno pri fakultetah, ki imajo omejitev vpisa.