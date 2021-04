Tri knjige in verjetno še kakšna kar kličejo po prebiranju za razumevanje poosamosvojitvenega kolaborantstva in izdajalske diskreditacije rojakov v italijanskem zamejstvu, ki se pač niso hoteli podrediti idejam slovenske ideološke desnice, da je treba uničiti vse (tudi kar je bilo dobro), kar diši po nekdanji državi: Afera Tržaška kreditna banka, Mračna leta Benečije in Črna internacionala, v dveh delih spisano odlično raziskovalno delo Tomaža Mastnaka, piše v novi številki Nedeljskega dnevnika v rubriki Šepet Aleksander Lucu. Prav v Črni internacionali je na primeru kolaborantov z nacisti Vlasovske vojske v Sovjetski zvezi ameriški utemeljitelj hladne vojne (začela se je prav na dan, ko je nacizem kapituliral) George Kennan predvidel vlasovce, ki naj bi oboroženi z ameriškim orožjem kot gverilci pretili Moskvi. Vlasovci so za vedno ostali na smetišču zgodovine. Slovenske domobranske kolaboracioniste so Angleži skozi železniški predor pod Karavankami potisnili nazaj v Jugoslavijo s pretvezo, da bodo z zavezniki sodelovali v dokončnem uničenju Titove vojske. Z upanjem po maščevanju so se odpeljali v Titovo Jugoslavijo dobesedno smrti nasproti. Zavezniki so v filmskem sojenju v Nürnbergu sicer obsodili vrh nacizma, številne hudodelske nacistične oficirje pa nemudoma uporabili kot obveščevalce v hladni vojni in Hitlerju popolnoma naklonjene nemške poslovneže ter tovarnarje takoj odvezali vsake krivde. Vse v prid boju proti komunizmu.

V tretji točki spisa SAZU je napisano, da naj bo tudi pri nas za vedno jasno, da je bil boj slovenskih kolaborantov proti komunistom, ki so sicer vodili partizanski boj za osvoboditev domovine, upravičen.

V slogu vlasovcev, ki naj bi spravljali v nelagodje Sovjetsko zvezo (v Sloveniji je po vojni kar nekaj časa delovala Matjaževa vojska, ki je ubijala voditelje ljudske oblasti in čakala na prihod zaveznikov), so Američani z Italijani ustanovili tajno organizacijo Gladio (meč) ob italijansko-slovenski (takrat jugoslovanski) meji v vsej Furlaniji - Julijski krajini, ki naj bi seveda tajno oborožena prva odgovorila na večno pričakovan napad Sovjetske zveze in Jugoslavije na zaveznike v zahodni Evropi. Samo medklic: tako je še vedno, kajti čeprav združeni v Evropski uniji, zahodna Evropa še vedno podobno podcenjevalno gleda na evropski vzhod, kjer se dejansko še ni pojavil politik s kančkom razuma.

Združba Gladio, sestavljena iz najbolj bednih fašistov, je preganjala njim nenaklonjene Slovence v Italiji, slovenski jezik, slovenske župnike, slovenske šole, slovenska društva, vse, kar je dišalo po slovenstvu. To je lepo popisano v knjigi Mračna leta Benečije.

Tudi zato so leta 1992 ob osamosvojitvi Slovenije italijanske tajne službe, karabinjerji in Gladio naglo ugotovili, da bodo v novi državici z lahkoto našli sebi podobne revanšiste in maščevalce.

Najprej je padlo slovensko gospodarstvo v zamejstvu, potem pa so uničili še motor slovenske moči Tržaško kreditno banko, prek katere je v času odcepitve od Jugoslavije in do priznanja samostojnosti države Slovenije edino lahko opravljala finančne posle v tujini (tudi nakupe orožja).

